Эксклюзивное интервью с председателем Белорусской федерации хоккея

28 Мая 2017 21:05

Сразу после резонансного разговора наш спортивный обозреватель Николай Стуло пообщался с новым главой Федерации хоккея. Семен Шапиро, как правило, не особо балует журналистов вниманием, но "Главному эфиру" время уделить согласился.

Семена Шапиро трудно назвать в белорусском хоккее человеком новым. Будучи губернатором Гродненской и Минской областей, он активно курировал региональные клубы, и самое главное, эти клубы при Шапиро выигрывали золото чемпионата Беларуси.

Итак, в эксклюзивном интервью ответы на самые актуальные вопросы болельщиков: как будет выглядеть минское "Динамо" в КХЛ, останутся ли работать заокеанские тренеры, где будут делать белорусские клюшки? О грядущих изменениях прямо сейчас узнаем из первых уст.