Экипаж Сергея Вязовича занимает четвертое место на втором этапе ралли "Дакар-2017"

4 Января 2017 19:19

Белорусы почти на три минуты отстали от победителя - голландца Ван ден Бринка на "рено". В общем зачете экипаж Вязовича поднялся на шестое место. МАЗ Алексея Вишневского пришел на финиш 18-ым, Александра Василевского - 23-им.