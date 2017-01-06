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Экипаж Сергея Вязовича занимает четвертое место на втором этапе ралли "Дакар-2017"
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4 Января 2017 19:19

Экипаж Сергея Вязовича занимает четвертое место на втором этапе ралли "Дакар-2017"

Белорусы почти на три минуты отстали от победителя - голландца Ван ден Бринка на "рено". В общем зачете экипаж Вязовича поднялся на шестое место. МАЗ Алексея Вишневского пришел на финиш 18-ым, Александра Василевского - 23-им.

 

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