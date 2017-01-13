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Экипаж Александра Василевского замкнул десятку сильнейших на 11-м этапе ралли-рейда "Дакар-2017"
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14 Января 2017 12:19

Экипаж Александра Василевского замкнул десятку сильнейших на 11-м этапе ралли-рейда "Дакар-2017"

Белорусский МАЗ уступил победителям на КамАЗе - команде россиянина Эдуарда Николаева - почти 29 минут. Алексей Вишневский пересек финишный створ 16-м, Сергей Вязович - 18-м. Лучший из белорусских экипажей в общем зачете - команда Василевского, 6-я позиция. Лидирует россиянин Николаев.

 

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