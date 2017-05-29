29 Мая 2017 15:00

Екатерина Карстен завоевала серебро чемпионата Европы по академической гребле, который завершился в Чехии. 44-летняя спортсменка в решающем заезде одиночных лодок уступила лишь Виктории Торнлей из Великобритании. Третьей стала немка Аннекатрин Тиле. У Станислава Щербачени в мужском турнире одиночек - бронза. Следующим стартом академистов станет июньский этап Кубка мира, который примет Польша.