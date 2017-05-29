Главная>>Спорт>>Екатерина Карстен завоевала серебро чемпионата Европы по академической гребле
Спорт
RSS
Екатерина Карстен завоевала серебро чемпионата Европы по академической гребле
Скачать Поделиться

29 Мая 2017 15:00

Екатерина Карстен завоевала серебро чемпионата Европы по академической гребле

Екатерина Карстен завоевала серебро чемпионата Европы по академической гребле, который завершился в Чехии. 44-летняя спортсменка в решающем заезде одиночных лодок уступила лишь Виктории Торнлей из Великобритании. Третьей стала немка Аннекатрин Тиле. У Станислава Щербачени в мужском турнире одиночек - бронза. Следующим стартом академистов станет июньский этап Кубка мира, который примет Польша.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =