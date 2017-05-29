Екатерина Карстен не собирается завершать свою продолжительную спортивную карьеру

29 Мая 2017 19:15

Двукратная олимпийская чемпионка Екатерина Карстен не исключила того, что продолжит выступление в профессиональном спорте до следующих летних Олимпийских игр, которые в 2020 году пройдут в Токио. Об этом спортсменка заявила по возвращении в Минск с чемпионата Европы.

Напомним, на чемпионате Европы у сборной Беларуси две медали: бронза Станислава Щербачени и серебро Екатерины Карстен.