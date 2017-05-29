Главная>>Спорт>>Екатерина Карстен не собирается завершать свою продолжительную спортивную карьеру
Спорт
RSS
Екатерина Карстен не собирается завершать свою продолжительную спортивную карьеру
Скачать Поделиться

29 Мая 2017 19:15

Екатерина Карстен не собирается завершать свою продолжительную спортивную карьеру

Двукратная олимпийская чемпионка Екатерина Карстен не исключила того, что продолжит выступление в профессиональном спорте до следующих летних Олимпийских игр, которые в 2020 году пройдут в Токио. Об этом спортсменка заявила по возвращении в Минск с чемпионата Европы.

Напомним, на чемпионате Европы у сборной Беларуси две медали: бронза Станислава Щербачени и серебро Екатерины Карстен. 

  

Другие новости

Рубрика "Матчбол" Рубрыка "Матчбол" 29.05.2017 18:52 / Спорт Рубрика "Матчбол"

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =