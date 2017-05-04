Екатерина Гончар завоевала серебро чемпионата Европы по борьбе

Спорт
4 Мая 2017 21:26
Екатерина Гончар завоевала серебро чемпионата Европы по борьбеВ финале континентального форума белоруска на последних секундах упустила викторию в противостоянии с Биляной Живковой-Дудовой из Болгарии.
За бронзовую награду сегодня боролась Василиса Марзалюк, но белоруска не смогла пополнить медальную копилку команды. Таким образом, в активе Беларуси три медали. Помимо серебра Гончар, золото Колодинской и бронза Гуштына.
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