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Екатерина Гончар завоевала серебро чемпионата Европы по борьбе
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4 Мая 2017 21:26

Екатерина Гончар завоевала серебро чемпионата Европы по борьбе

В финале континентального форума белоруска на последних секундах упустила викторию в противостоянии с Биляной Живковой-Дудовой из Болгарии.

За бронзовую награду сегодня боролась Василиса Марзалюк, но белоруска не смогла пополнить медальную копилку команды. Таким образом, в активе Беларуси три медали. Помимо серебра Гончар, золото Колодинской и бронза Гуштына.

  

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