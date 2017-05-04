Екатерина Гончар гарантировала себе медаль чемпионата Европы по борьбе в Сербии

4 Мая 2017 19:23

В весовой категории до 55-ти килограммов белоруска одолела россиянку Александру Андрееву и француженку Матильду Риверу. В финале Гончар сразится с Биляной Дубовой из Болгарии. В категории до 75-ти Василиса Марзалюк оспорит бронзу с эстонкой Эпп Маэ. Прямая трансляция из Сербии в 20 часов на "Беларусь 5".