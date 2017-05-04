Главная>>Агентство теленовостей>>Спорт>>Екатерина Гончар гарантировала себе медаль чемпионата Европы по борьбе в Сербии
Спорт
RSS
Екатерина Гончар гарантировала себе медаль чемпионата Европы по борьбе в Сербии
Скачать Поделиться

4 Мая 2017 19:23

Екатерина Гончар гарантировала себе медаль чемпионата Европы по борьбе в Сербии

В весовой категории до 55-ти килограммов белоруска одолела россиянку Александру Андрееву и француженку Матильду Риверу. В финале Гончар сразится с Биляной Дубовой из Болгарии. В категории до 75-ти Василиса Марзалюк оспорит бронзу с эстонкой Эпп Маэ. Прямая трансляция из Сербии в 20 часов на "Беларусь 5".

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =