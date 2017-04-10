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Екатерина Галкина выиграла три медали этапа Кубка мира по художественной гимнастике
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10 Апреля 2017 12:16

Екатерина Галкина выиграла три медали этапа Кубка мира по художественной гимнастике

В упражнении с булавами белоруска была второй, а с мячом третьей. В многоборье Галкина выиграла бронзу.

  

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