Спорт
10 Апреля 2017 12:16
Екатерина Галкина выиграла три медали этапа Кубка мира по художественной гимнастике
В упражнении с булавами белоруска была второй, а с мячом третьей. В многоборье Галкина выиграла бронзу.
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