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Екатерина Галкина выиграла три бронзовые медали турнира "Гран-при Москвы"
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20 Февраля 2017 19:37

Екатерина Галкина выиграла три бронзовые медали турнира "Гран-при Москвы"

Екатерина Галкина выиграла три бронзовые медали первого в сезоне международного рейтингового турнира "Гран-при Москвы". Третий результат лидер белорусской сборной показала в финалах в упражнении с обручем, мячом и лентой. В многоборье Галкина набрала пятую сумму баллов.  

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