Екатерина Галкина - вторая на третьем этапе Гран-при по художественной гимнастике

26 Марта 2017 15:08

Белорусская красота во Франции. Екатерина Галкина становится второй на третьем этапе Гран-при по художественной гимнастике, который проходил во французском Тье. В многоборье белорусская грация пропускает вперед лишь россиянку Дину Аверину.