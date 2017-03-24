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Екатерина Галкина - вторая на третьем этапе Гран-при по художественной гимнастике
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26 Марта 2017 15:08

Екатерина Галкина - вторая на третьем этапе Гран-при по художественной гимнастике

Белорусская красота во Франции. Екатерина Галкина становится второй на третьем этапе Гран-при по художественной гимнастике, который проходил во французском Тье. В многоборье белорусская грация пропускает вперед лишь россиянку Дину Аверину. 

  

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