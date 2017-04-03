Главная>>Агентство теленовостей>>Спорт>>Егор Герасимов выиграл теннисный турнир серии АТР Challenger в Сен-Брие
Спорт
RSS
Егор Герасимов выиграл теннисный турнир серии АТР Challenger в Сен-Брие
Скачать Поделиться

3 Апреля 2017 19:13

Егор Герасимов выиграл теннисный турнир серии АТР Challenger в Сен-Брие

Призовой фонд 43 тысячи евро. В финале наш теннисист переиграл 155-ю ракетку мира немца Тобиаса Камке. Поединок длился час 51 минуту и завершился в двух сетах, 7-6, 7-6. Благодаря этой победе Герасимов поднялся в рейтинге на 141 позицию и теперь занимает 263 место. Для Егора этот титул стал четвертым в карьере. 

  

Другие новости

Рубрика "Матчбол" Рубрыка "Матчбол" 03.04.2017 18:45 / Спорт Рубрика "Матчбол"

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =