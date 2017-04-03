Егор Герасимов выиграл теннисный турнир серии АТР Challenger в Сен-Брие

3 Апреля 2017 19:13

Призовой фонд 43 тысячи евро. В финале наш теннисист переиграл 155-ю ракетку мира немца Тобиаса Камке. Поединок длился час 51 минуту и завершился в двух сетах, 7-6, 7-6. Благодаря этой победе Герасимов поднялся в рейтинге на 141 позицию и теперь занимает 263 место. Для Егора этот титул стал четвертым в карьере.