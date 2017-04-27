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Егор Герасимов становится финалистом турнира в узбекистанском Карши
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28 Апреля 2017 19:21

Егор Герасимов становится финалистом турнира в узбекистанском Карши

Теннисист сборной Беларуси Егор Герасимов становится финалистом турнира в узбекистанском Карши. В 1/2 белорус был сильнее серба Никола Качича - 7:5, 6:2. Соперник Герасимова по финалу — хозяин кортов Саньяр Файзиев - 6-я ракетка соревнований, белорус в Карши - второй.

 

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