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Егор Герасимов становится финалистом турнира ITF в Карши
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28 Апреля 2017 15:14

Егор Герасимов становится финалистом турнира ITF в Карши

Теннисист сборной Беларуси Егор Герасимов становится финалистом турнира ITF в Карши, Узбекистан. В 1/2 белорус в непростом противостоянии переигрывает серба Николу Качича 7:5, 6:2. Соперник Герасимова по финалу — хозяин кортов Саньяр Файзиев. 

  

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