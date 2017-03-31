Спорт
1 Апреля 2017 15:02
Егор Герасимов пробился в полуфинал теннисного турнира во Франции
Егор Герасимов пробился в полуфинал теннисного турнира во Франции с призовым фондом в 43 тысячи евро. Белорус, 404 номер мирового рейтинга, в 1/4 обыграл 198-ую ракетку мира - швейцарца Марко Кьюдинелли - 7:5, 7:6.
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