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Егор Герасимов пробился в полуфинал теннисного турнира во Франции
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1 Апреля 2017 15:02

Егор Герасимов пробился в полуфинал теннисного турнира во Франции

Егор Герасимов пробился в полуфинал теннисного турнира во Франции с призовым фондом в 43 тысячи евро. Белорус, 404 номер мирового рейтинга, в 1/4 обыграл 198-ую ракетку мира - швейцарца Марко Кьюдинелли - 7:5, 7:6.

  

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