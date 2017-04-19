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Егор Герасимов пробился в полуфинал теннисного турнира в Бухаре
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20 Апреля 2017 19:19

Егор Герасимов пробился в полуфинал теннисного турнира в Бухаре

В матче 1/4 финала белорус нанес поражение Александру Лобкову из России - 6:4, 6:1. За выход в финал белорус поспорит с украинцем Вадимом Урсу.

  

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