Спорт
7 Апреля 2017 15:12
Егор Герасимов принес первое очко нашей команде
Егор Герасимов принес первое очко нашей команде в матче второго раунда первой Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса. В Минске сегодня началось противостояние Беларуси и Австрии. У соперников на корт вышел первый номер Геральд Мельцер. Неделю назад наш Герасимов его уже обыгрывал на турнире во Франции. Взять реванш в Минске австрийцу не удалось. Победа белоруса в трех сетах, которые завершились с одинаковым счетом 6:3. В эти минуты во втором поединке Илья Ивашко сражается против старшего из братьев Мельцеров - Юргена. Два первых сета остались за нашим теннисистом – 7:6, 6:3. Сейчас идет третья партия.
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