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Егор Герасимов - победитель теннисного турнира в Бухаре
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22 Апреля 2017 12:28

Егор Герасимов - победитель теннисного турнира в Бухаре

Призовой фонд соревнований в Узбекистане составил 25 000 долларов. В решающем поединке белорусу противостоял Дмитрий Попко из Казахстана, 1-й номер турнира. Герасимов был сильнее 6:1, 7:5.

 

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