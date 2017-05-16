Егор Герасимов обыграл литовца Лауринаса Григелиса

16 Мая 2017 19:12

Добывает победу и Егор Герасимов. В стартовом раунде турнира в Самарканде белорус обыграл литовца Лауринаса Григелиса 6:4, 6:7, 6:3. Во втором круге Герасимов встретится с Дмитрием Попко из Казахстана. Илья Ивашко там же в первом раунде переиграл немца Кевина Краветца 7:6, 6:2. Завтра Ивашко сыграет с бельгийцем Йорисом Де Лооре.