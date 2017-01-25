Спорт
25 Января 2017 19:19
Джастин Грей представит баскетбольный клуб "Цмоки-Минск" на матче звезд Единой лиги ВТБ
Американец примет участие в конкурсе трехочковых бросков. Шоу состоится в Сочи 11 февраля. А сегодня "драконы" проведут заключительный матч в Кубке Европы ФИБА. Дома примут французский "Нантера". Белорусы на плей-офф уже не рассчитывают. Матч в 19:30 покажет телеканал "Беларусь 5".
Другие новости
25.01.2017 19:17 / Спорт В Польше стартовал чемпионат Европы по биатлону
25.01.2017 15:27 / Спорт Мужская сборная Беларуси по настольному теннису занимает второе место в отборочной группе
25.01.2017 15:25 / Спорт Сергей Бочарников - лучший из белорусов в индивидуальной гонке на чемпионате Европы по биатлону в Польше
25.01.2017 12:21 / Спорт Мужская сборная Беларуси по настольному теннису уступила Хорватии
25.01.2017 12:17 / Спорт Нужно поработать над перехватами и хладнокровием
24.01.2017 21:07 / Спорт До церемонии награждения победителей конкурса "Триумф героям спорта 2017" остается месяц и один день
24.01.2017 21:05 / Спорт Арбитражный суд в Лозанне полностью оправдал белорусских гребцов
24.01.2017 19:15 / Спорт Минское "Динамо" сыграет сегодня против екатеринбургского "Автомобилиста"
24.01.2017 15:05 / Спорт В НОК сегодня прошла пресс-конференция
24.01.2017 12:14 / Спорт Винус Уильямс - самая возрастная полуфиналитска Australian Open в Открытой эре
24.01.2017 07:01 / Спорт Арбитражный суд в Лозанне оправдал белорусских гребцов
23.01.2017 21:01 / Спорт Спортивный арбитражный суд в Лозанне отменил решение о дисквалификации наших гребцов
23.01.2017 19:17 / Спорт Сергей Хижниченко официально нападающий ФК "Шахтер-Солигорск"
23.01.2017 19:14 / Спорт Женская молодежная сборная Беларуси по индор-хоккею - серебряный призер чемпионата Европы
23.01.2017 18:46 / Спорт "Матчбол"
23.01.2017 15:28 / Спорт Первый чемпионат Минской области по ушу собрал юных любителей боевых искусств
23.01.2017 15:18 / Спорт Футбольный "Гранит" значится в деле о договорных матчах
23.01.2017 15:16 / Спорт Минский "Дорожник" в седьмой раз побеждает в Кубке Беларуси по мини-футболу