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Джастин Грей представит баскетбольный клуб "Цмоки-Минск" на матче звезд Единой лиги ВТБ
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25 Января 2017 19:19

Джастин Грей представит баскетбольный клуб "Цмоки-Минск" на матче звезд Единой лиги ВТБ

Американец примет участие в конкурсе трехочковых бросков. Шоу состоится в Сочи 11 февраля. А сегодня "драконы" проведут заключительный матч в Кубке Европы ФИБА. Дома примут французский "Нантера". Белорусы на плей-офф уже не рассчитывают. Матч в 19:30 покажет телеканал "Беларусь 5".

  

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