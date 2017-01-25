Джастин Грей представит баскетбольный клуб "Цмоки-Минск" на матче звезд Единой лиги ВТБ

25 Января 2017 19:19

Американец примет участие в конкурсе трехочковых бросков. Шоу состоится в Сочи 11 февраля. А сегодня "драконы" проведут заключительный матч в Кубке Европы ФИБА. Дома примут французский "Нантера". Белорусы на плей-офф уже не рассчитывают. Матч в 19:30 покажет телеканал "Беларусь 5".