Главная>>Спорт>>Двумя матчами сегодня стартует 10-й тур чемпионата Беларуси по футболу
Спорт
RSS
Двумя матчами сегодня стартует 10-й тур чемпионата Беларуси по футболу
Скачать Поделиться

24 Мая 2017 15:07

Двумя матчами сегодня стартует 10-й тур чемпионата Беларуси по футболу

Участники финала Кубка страны играют на выезде. “Шахтер” гостит у минского “Динамо”. Прямая трансляция со стадиона “Трактор” в 18:10 на “Беларусь 5”. В 19 часов брестское “Динамо” сразится с “Днепром”.  
  

Другие новости

Рубрика "Матчбол" Рубрыка "Матчбол" 22.05.2017 18:49 / Спорт Рубрика "Матчбол"

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =