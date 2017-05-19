Дворец спорта принимает чемпионат Европы по самбо

19 Мая 2017 21:53

Столичный Дворец спорта в эти дни принимает чемпионат Европы по самбо. В белорусскую столицу прибыли 500 атлетов из 30 стран. Организаторами выступают Европейская и Белорусская федерации самбо, Республиканское государственно-общественное объединение "Президентский спортивный клуб", Министерство спорта и туризма, Мингорисполком, НОК и Международная федерация самбо.- подробнее.

Благодаря вот этому поступку Степана Попова Европейские игры в Баку стали соревнованиями, символизирующими честный и справедливый спорт. Наш самбист не только стал чемпионом первых Евроигр, но и победил в номинации "Самый яркий момент" национальной премии "Триумф. Героям спорта".

Чемпионат Европы по самбо, который сегодня начался в столичном Дворце спорта, неожиданно стал тестовым. И, как выяснилось, не потерял связь с Евроиграми.

Чемпионат Европы в Минске — это также репетиция Европейских игр 2019. Накануне было объявлено о том, что самбо войдет в программу самых масштабных соревнований, которые примет Беларусь.

Для белорусов соревновательную программу открывала на первый взгляд хрупкая девушка в весовой категории до 48 килограммов. Лейла Аббасова до последних секунд готовилась к поединку, вскоре, казалось, вела ход схватки. Но все же уступила.

Только в этом году Беларусь примет у себя порядка 80 международных соревнований. Неделей ранее с успехом прошел чемпионат мира по муай-тай, а в ближайшие выходные лучшие самбисты Европы буду разыгрывать 27 комплектов медалей – по 9 среди мужчин и женщин, а также в категории "Боевое самбо". Однако главная мечта всех поклонников самбо — олимпийская.

45-й в истории чемпионат Европы по самбо, который стал для нашей страны третьим, завершится 21 мая. Вход на все схватки свободный. Однако приходить советуем раньше — уже в первый день мест на трибунах фактически не осталось.