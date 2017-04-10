10 Апреля 2017 19:08

Две золотые медали завоевала белорусская команда по борьбе на международном турнире в болгарском Русе. В категории до 53 кг Ванесса Колодинская в финале победила Жулдыз Эшимову из Казахстана - 2:0. Вторую аналогичную награду завоевала Екатерина Гончар (весовая категория 55 кг). В золотом поединке белоруска сильнее хозяйки турнира Биляны Дубовой, при равном счете - 14:14 - арбитры по качеству проведенных технических действий присудили победу Гончар.