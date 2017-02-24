Две тысячи человек стали участниками "Минской лыжни"

25 Февраля 2017 15:05

Более двух тысяч жителей Минска и гостей столицы стали участниками зимнего праздника "Минская лыжня - 2017", который в этом году проходит в Веснянке. Любители лыжного спорта не раз отмечали, что практически в центре города удалось построить качественную лыжероллерную трассу. По традиции первыми на старт лыжных эстафет вышли команды облисполкомов и Мингорисполкома, затем за победу боролись представители силовых структур и ведомств. В полдень пришло время массовых гонок, в которых принимали участие все желающие.

На финише каждого спортсмена ожидала памятная медаль. Не остались в стороне и болельщики. Спортивные конкурсы, танцы и горячее питание в совокупности с зарядом позитива сделали этот зимний праздник по-настоящему теплым.