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Две медали завоевали белорусы в предпоследний день чемпионата Европы по борьбе
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7 Мая 2017 15:05

Две медали завоевали белорусы в предпоследний день чемпионата Европы по борьбе

В весовой категории до 98 килограммов в турнире греко-римлян Александр Грабовик взял серебро, уступив в финале норвежцу Феликсу Балдофу - 1:2. В весе до 66 Сослан Дауров вырвал бронзу у представителя Венгрии Матея Кражная - 8:2. 
  

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