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Две медали завоевали белорусские спортсмены на чемпионате Европы по борьбе
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4 Мая 2017 07:04

Две медали завоевали белорусские спортсмены на чемпионате Европы по борьбе

Две медали во второй день чемпионата Европы по борьбе завоевали белорусские спортсмены в сербском Нови Саде. Ванесса Колодинская в схватке за звание лучшей спортсменки континента в весе до 53 килограммов была сильнее россиянки Натальи Малышевой. Победа по очкам 2:1. А белорусский представитель вольной борьбы Александр Гуштын завоевал бронзу в категории до 97 килограммов. Он одолел Михаила Ганева из Болгарии 7:0. Сегодня на ковер выйдут четыре белоруса.

  

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