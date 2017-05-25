Две медали выиграли белорусские спортсменки на чемпионате Европы по художественной гимнастике

22 Мая 2017 08:02

Две медали, в том числе серебро в командных соревнованиях, выиграли белорусские спортсменки на чемпионате Европы по художественной гимнастике. Впервые победители и призеры в команде определялись по сумме баллов выступления гимнасток в квалификации отдельных видов и юниорской сборной - в групповых упражнениях. Выше только россиянки. Еще одну награду в финале в упражнении с мячом завоевала 15-летняя Алина Горносько. Четвертой наша спортсменка была в упражнении с булавами.