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Два масс-старта в Хохфильцене. Болеем за наших на "Беларусь 5"
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19 Февраля 2017 09:01

Два масс-старта в Хохфильцене. Болеем за наших на "Беларусь 5"

Два масс-старта в Хохфильцене. Заключительный день на чемпионате мира по биатлону. Болеем за наших девушек на "Беларусь 5".

Внимание белорусов сегодня будет приковано к австрийскому Хохфильцену. В заключительный день на чемпионате мира по биатлону пройдут два масс-старта. За нашу женскую команду выступят Дарья Домрачева (напомню, она выиграла серебро в гонке преследования, пока это единственная медаль команды) и Надежда Скардино. Прямая трансляция начнется в 13:20 на "Беларусь 5". Мужская гонка, которая пройдет без участия белорусов, стартует в 16:35.

  

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