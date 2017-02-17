Спорт
19 Февраля 2017 09:01
Два масс-старта в Хохфильцене. Болеем за наших на "Беларусь 5"
Два масс-старта в Хохфильцене. Заключительный день на чемпионате мира по биатлону. Болеем за наших девушек на "Беларусь 5".
Внимание белорусов сегодня будет приковано к австрийскому Хохфильцену. В заключительный день на чемпионате мира по биатлону пройдут два масс-старта. За нашу женскую команду выступят Дарья Домрачева (напомню, она выиграла серебро в гонке преследования, пока это единственная медаль команды) и Надежда Скардино. Прямая трансляция начнется в 13:20 на "Беларусь 5". Мужская гонка, которая пройдет без участия белорусов, стартует в 16:35.
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