Главная>>Агентство теленовостей>>Спорт>>Два гола и одна передача
Спорт
RSS
Два гола и одна передача
Скачать Поделиться

11 Апреля 2017 19:08

Два гола и одна передача

Сенин Себаи после двух туров лучший бомбардир чемпионата Беларуси, а его “Слуцк” занимает первое место в турнирной таблице. Накануне, лидер разгромил “Торпедо-БелАЗ” — 4:1. В стане Слуцка в связи с удачным стартом не собираются пересматривать задачи на сезон.

Третий тур чемпионата Беларуси начнется уже в пятницу. “Слуцк” на выезде сыграет с “Неманом”.


  

Другие новости

Рубрика "Матчбол" Рубрыка "Матчбол" 10.04.2017 18:50 / Спорт Рубрика "Матчбол"

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =