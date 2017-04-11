Два гола и одна передача

11 Апреля 2017 19:08

Сенин Себаи после двух туров лучший бомбардир чемпионата Беларуси, а его “Слуцк” занимает первое место в турнирной таблице. Накануне, лидер разгромил “Торпедо-БелАЗ” — 4:1. В стане Слуцка в связи с удачным стартом не собираются пересматривать задачи на сезон.

Третий тур чемпионата Беларуси начнется уже в пятницу. “Слуцк” на выезде сыграет с “Неманом”.



