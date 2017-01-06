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Два белорусских теннисиста начали выступление на турнире в австралийском Хэппи-Вэлли
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3 Января 2017 12:15

Два белорусских теннисиста начали выступление на турнире в австралийском Хэппи-Вэлли

Два белорусских теннисиста начали выступление на турнире серии Челленджер в австралийском Хэппи-Вэлли с призовым фондом в 75 тысяч долларов. Владимир Игнатик - 190-я ракетка планеты -  завершил борьбу уже после стартового матча, уступив 131-му номеру - американцу Денису Кудле,  6:2, 4:6, 4:6. А вот Илья Ивашко (179-е место в рейтинге) вышел во второй круг, переиграв в двух сетах чеха Яна Сатрала, который на 18 позиций выше белоруса, 6:3, 6:4.

 

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