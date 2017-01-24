До церемонии награждения победителей конкурса "Триумф героям спорта 2017" остается месяц и один день

24 Января 2017 21:07

Сегодня стала известна дата вручения белорусского спортивного "Оскара" - 25 февраля. Сейчас полным ходом идет голосование. Сделать свой выбор может каждый до 31 января. Проголосовал и главный претендент на победу в номинации "Лучший спортсмен" Владислав Гончаров.

За кого - ответы в сюжете Кристины Камыш. В витебской СДЮШОР № 1 вопрос, за кого голосовать в акции "Триумф героям спорта", вообще не стоит.

Именно здесь начинал свой путь триумфатор Олимпийских игр в Рио Владислав Гончаров. Свой выбор ученики и их родители, преподаватели сделали, как только стартовал конкурс.

Минута выступления - и у Беларуси первая в истории олимпийская награда в прыжках на батуте. Триумфатор Рио сейчас готовится к новым стартам.

По словам Владислава, конкурентов в конкурсе у него нет.

Свой фаворит есть и на "Минск-Арене". На звание лучшей команды претендует национальная сборная по хоккею за чемпионат мира 2015 года. Тогда команда Дэйва Льюиса стала 7-й.

Голосование продлится до 31 января. Выбрать своего победителя можно на сайте triumph.by.

Само же награждение состоится ровно через один месяц и один день - 25 февраля. Причем эта дата становится уже традиционной. Зато изменилось место проведения церемонии. Вместо Дворца спорта впервые спортивный "Оскар" будут вручать в Falcon Club.

Белтелерадиокомпания организует красочное гала-представление.