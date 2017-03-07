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Дмитрий Верховцов - футболист "Немана"
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7 Марта 2017 19:15

Дмитрий Верховцов - футболист "Немана"

Защитник подписал годовой контракт с гродненским клубом. Напомним, предыдущей командой Верховцова была польская "Корона". За футбольную карьеру в Беларуси Дмитрий выступал лишь за один клуб - новополоцкий "Нафтан" - с 2004 по 2011 годы. За восемь сезонов защитник провел в чемпионате страны 164 матча, в которых отличился 16 раз. За границей он успел поиграть за "Уфу" и "Крылья Советов". 

  

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