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Дмитрий Мозолевский возвращается в Брест
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14 Февраля 2017 15:15

Дмитрий Мозолевский возвращается в Брест

Соглашение с "Динамо" рассчитано на один год и имеет возможность продления на такой же срок. Последние пять лет нападающий провел в БАТЭ. Также состав брестчан пополнил испанский защитник Борха Докаль.

  

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