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Дмитрий Мелешко покинул "Юность"
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5 Января 2017 19:21

Дмитрий Мелешко покинул "Юность"

Экс-нападающий  сборной Беларуси  Дмитрий Мелешко покинул "Юность".

Контракт между хоккеистом и клубом расторгнут по соглашению сторон.

В нынешнем сезоне 34-летний нападающий провел 24 матча в экстралиге, забросил 6 шайб + 17 раз ассистировал, в семи  играх  Кубка Беларуси  в свой актив записал 5 баллов.

 

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