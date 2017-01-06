5 Января 2017 19:21

Экс-нападающий сборной Беларуси Дмитрий Мелешко покинул "Юность".

Контракт между хоккеистом и клубом расторгнут по соглашению сторон.

В нынешнем сезоне 34-летний нападающий провел 24 матча в экстралиге, забросил 6 шайб + 17 раз ассистировал, в семи играх Кубка Беларуси в свой актив записал 5 баллов.