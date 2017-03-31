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Дмитрий Мазуркевич выиграл две медали этапов Кубка Европы по фристайлу
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31 Марта 2017 19:12

Дмитрий Мазуркевич выиграл две медали этапов Кубка Европы по фристайлу

Дмитрий Мазуркевич выиграл две медали этапов Кубка Европы по фристайлу, которые прошли в итальянском Чьеза иль Вальмаленко. Накануне лыжный акробат стал серебряным призером, а сегодня завоевал золото. В соревнованиях принимают участие наши молодые фристайлисты. На следующей неделе здесь же пройдет чемпионат мира среди юниоров.  

  

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