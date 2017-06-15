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Дмитрий Амброжейчик подписал новый контракт с "зубрами"
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15 Июня 2017 19:21

Дмитрий Амброжейчик подписал новый контракт с "зубрами"

Минское "Динамо" продолжает комплектование команды перед десятым сезоном КХЛ. Дмитрий Амброжейчик подписал новый контракт с "зубрами". За два года нападающий провел 31 матч за бело-синих и набрал 5 очков. Годичное соглашение с "зубрами" подписал 21-летний защитник Роман Дюков. Минувший сезон игрок провел в хоккейной лиге Восточного побережья. В 56 матчах за "Адирондак" Дюков забросил 2 шайбы и 15 раз ассистировал партнерам.     

  

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