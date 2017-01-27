Дмитрий Абашев занял 30 место в сегодняшнем спринте

27 Января 2017 15:15

Один промах и 30 место Дмитрия Абашева - это лучший результат среди белорусов в сегодняшнем спринте, который прошел в рамках чемпионата Европы. Владимир Чепелин с тремя незакрытыми мишенями 35-й, Сергей Бочарников 37-й. Максим Воробей с 4 промахами - 60-й, Роман Елетнов с пятью - 70-й. Александр Дорожко занял 97-ю позицию. Чемпионом Европы стал болгарин Владимир Илиев. В 15:25 на телеканале "Беларусь 5" начнется прямая трансляция женского спринта.