Спорт
28 Февраля 2017 12:19
"Динамо" выиграло первый матч четвертьфинальной серии Западной конференции КХЛ
Характер и стремление к победе позволили минскому "Динамо" выиграть первый матч четвертьфинальной серии Западной конференции КХЛ против "Локомотива". Акцент на этом на послематчевой конференции сделал главный тренер Крэйг Вудкрофт. Напомним, четвертая игра завершилась викторией "зубров" 4:2.
Пятая игра серии состоится завтра в Ярославле. Напомним, впереди "Локомотив" - 3:1.
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