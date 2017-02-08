Главная>>Агентство теленовостей>>Спорт>>"Динамо" прервало восьмиматчевую победную серию "Витязя"
Спорт
RSS
"Динамо" прервало восьмиматчевую победную серию "Витязя"
Скачать Поделиться

8 Февраля 2017 12:19

"Динамо" прервало восьмиматчевую победную серию "Витязя"

Подвела дисциплина и пошли фолы - это позволило "Витязю" вернуться в игру во втором периоде матча с минским "Динамо". Так прокомментировал второй период матча главный тренер "зубров" Крейг Вудкрофт. Ведя в счете 2:0 после первой двадцатиминутки вторую наша команда проиграла 1:2. В третьем периоде "Динамо" пропустило еще одну шайбу. Основное время матча завершилось с ничейным счетом 3:3, в серии булитов победу хозяевам принес бросок Палушая.

Таким образом "Динамо" прервало восьмиматчевую победную серию "Витязя". В чемпионате КХЛ наступает международная пауза. Следующий матч "Динамо" проведет только 14 февраля. Дома принимаем "Ладу".

  

Другие новости

Рубрика "Матчбол" Рубрыка “Матчбол” 06.02.2017 18:40 / Спорт Рубрика "Матчбол"

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =