8 Февраля 2017 12:19

Подвела дисциплина и пошли фолы - это позволило "Витязю" вернуться в игру во втором периоде матча с минским "Динамо". Так прокомментировал второй период матча главный тренер "зубров" Крейг Вудкрофт. Ведя в счете 2:0 после первой двадцатиминутки вторую наша команда проиграла 1:2. В третьем периоде "Динамо" пропустило еще одну шайбу. Основное время матча завершилось с ничейным счетом 3:3, в серии булитов победу хозяевам принес бросок Палушая.

Таким образом "Динамо" прервало восьмиматчевую победную серию "Витязя". В чемпионате КХЛ наступает международная пауза. Следующий матч "Динамо" проведет только 14 февраля. Дома принимаем "Ладу".