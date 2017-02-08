Спорт
8 Февраля 2017 12:19
"Динамо" прервало восьмиматчевую победную серию "Витязя"
Подвела дисциплина и пошли фолы - это позволило "Витязю" вернуться в игру во втором периоде матча с минским "Динамо". Так прокомментировал второй период матча главный тренер "зубров" Крейг Вудкрофт. Ведя в счете 2:0 после первой двадцатиминутки вторую наша команда проиграла 1:2. В третьем периоде "Динамо" пропустило еще одну шайбу. Основное время матча завершилось с ничейным счетом 3:3, в серии булитов победу хозяевам принес бросок Палушая.
Таким образом "Динамо" прервало восьмиматчевую победную серию "Витязя". В чемпионате КХЛ наступает международная пауза. Следующий матч "Динамо" проведет только 14 февраля. Дома принимаем "Ладу".
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