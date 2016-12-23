Спорт
25 Декабря 2016 15:23
"Динамо" отправляется в Швейцарию на Кубок Шпенглера
Состав из 25 хоккеистов минского "Динамо" отправляется в Швейцарию на Кубок Шпенглера. 26-й - это новичок клуба Фредерик Петтерсон - пополнит команду уже на месте. В заявке два вратаря, Скривенс и Лаланд, восемь защитников и 15 форвардов, кроме Петтерсона. Завтра "зубры" сыграют против Канады.
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