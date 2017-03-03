3 Марта 2017 12:14

"Динамо-Молодечно" проигрывает третий матч подряд "Шахтеру" в четвертьфинальной серии чемпионата Беларуси по хоккею. На этот раз дома - 2:3. Несмотря на то что счет в серии 3:1 в пользу "горняков", хоккеисты говорят о том, что борьба за полуфинал еще не закончена.

Чтобы спасти серию, "Динамо-Молодечно" нужно выигрывать у "Шахтера" в Солигорске, где завтра пройдет пятый матч.