Спорт
3 Марта 2017 12:14
"Динамо-Молодечно" проигрывает третий матч подряд
"Динамо-Молодечно" проигрывает третий матч подряд "Шахтеру" в четвертьфинальной серии чемпионата Беларуси по хоккею. На этот раз дома - 2:3. Несмотря на то что счет в серии 3:1 в пользу "горняков", хоккеисты говорят о том, что борьба за полуфинал еще не закончена.
Чтобы спасти серию, "Динамо-Молодечно" нужно выигрывать у "Шахтера" в Солигорске, где завтра пройдет пятый матч.
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