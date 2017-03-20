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"Динамо-Брест" - БАТЭ, "Слуцк" - "Шахтер" - полуфинальные пары Кубка Беларуси
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20 Марта 2017 15:12

"Динамо-Брест" - БАТЭ, "Слуцк" - "Шахтер" - полуфинальные пары Кубка Беларуси

"Динамо-Брест" - БАТЭ, "Слуцк" - "Шахтер" - это полуфинальные пары футбольного Кубка Беларуси. Сегодня прошла жеребьевка турнира. Первые матчи команды проведут 5 апреля, ответные - 26-го. Отметим, если в финал выйдут БАТЭ и "Шахтер", место в Лиге Европы получит футбольный клуб "Минск" как четвертая команда чемпионата-2016.

  

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