6 Февраля 2017 19:18

Восемь игроков молодежной сборной Беларуси вызваны на сбор национальной команды, который стартовал сегодня на "Минск-Арене". Всего же Дэйв Льюис пригласил на просмотр 28 хоккеистов. Шесть представляют "Шахтер", пять – "Динамо-Минск", столько же игроков столичной "Юности". Отметим в ростере защитника "Могилева" Егора Иванова. До 9 февраля команда будет готовиться в Минске к международному турниру, а потом отправится в Словакию. В Нитре белорусы проведут два матча, в первом из них соперник - Швейцария.