Дэйв Льюис: На чемпионате мира ставим задачу бороться за медали

27 Апреля 2017 13:00

"Этот состав лучший из тех, которые я выводил к играм планетарного форума", - Дэйв Льюис уверенно говорит о силе национальной сборной Беларуси по хоккею, которая 5 мая стартует на чемпионате мира в Париже. Сегодня состоялась пресс-конференция канадского специалиста.

А в открытой тренировке приняли участие юные динамовцы. Акция прошла в рамках продвижения белорусско-латвийской заявки на право принять ЧМ 2021 года.

Подробности в "Панораме".



