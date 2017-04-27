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27 Апреля 2017 13:00

Дэйв Льюис: На чемпионате мира ставим задачу бороться за медали

"Этот состав лучший из тех, которые я выводил к играм планетарного форума", - Дэйв Льюис уверенно говорит о силе национальной сборной Беларуси по хоккею, которая 5 мая стартует на чемпионате мира в Париже. Сегодня состоялась пресс-конференция канадского специалиста.

А в открытой тренировке приняли участие юные динамовцы. Акция прошла в рамках продвижения белорусско-латвийской заявки на право принять ЧМ 2021 года.

Подробности в "Панораме".

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