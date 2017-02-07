7 Февраля 2017 19:27

В Беларуси подросла хорошая генерация хоккеистов, с которыми можно смело смотреть в будущее. Дэйв Льюис доволен игроками молодежной сборной, которые сейчас на "Минск-Арене" готовятся к международному турниру в Словакии, однако гарантировать себе место в выездном составе на ЧМ сейчас не может никто, даже Михаил Грабовский.

Последний, правда, исключительно из-за состояния здоровья. Миг-84 все еще далек от оптимальных кондиций после сотрясения мозга.

Дэйв Льюис, главный тренер сборной Беларуси по хоккею: "Я общался буквально две недели назад с агентом Михаила, и, увы, прогноз неутешителен - Михаил пока должен заниматься восстановлением и не думать о хоккее, здоровье важнее. Сомневаюсь, что мы увидим его на ЧМ, хотя я бы очень хотел, но травма все еще его беспокоит".

В Нитре белорусы проведут два матча: 10 февраля с командой Швейцарии, 11 февраля - либо с национальной дружиной Словакии, либо с олимпийской сборной России.