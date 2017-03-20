Действующая чемпионка мира по муай-тай Алена Лешкевич выиграла первенство Беларуси

20 Марта 2017 07:08

По итогам турнира определен состав на чемпионат мира, который пройдет в нашей стране. Квота для белорусской сборной - около 30-ти спортсменов. Подобное первенство для нашей страны дебютное, но с 2003 года белорусы ни разу не выпадали из тройки общекомандного зачета. Выигрывали же мировые соревнования только две сборные - либо Таиланда, либо Беларуси.

В ближайшие дни станут известны подробности билетной программы. Но организаторы обещают, что сделают ее максимально упрощенной. Чемпионат мира пройдет в минском Дворце спорта с 3 по 12 мая.