Девять медалей на чемпионате Европы по борьбе у белорусских спортсменов

8 Мая 2017 09:17

Девять медалей - одно золото, три серебра и пять бронзовых наград -выиграли наши спортсмены на чемпионате Европы по борьбе, который завершился в Сербии. Чемпионкой континента стала Ванесса Колодинская. Накануне (в заключительный день соревнований) Павел Лях взял серебро в весе до 78 килограммов, а Радик Кулиев в весовой категории до 80 килограммов. Казбек Килов стал обладателем бронзы в весе до 75 килограммов.