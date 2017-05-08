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Девять медалей на чемпионате Европы по борьбе у белорусских спортсменов
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8 Мая 2017 09:17

Девять медалей на чемпионате Европы по борьбе у белорусских спортсменов

Девять медалей - одно золото, три серебра и пять бронзовых наград -выиграли наши спортсмены на чемпионате Европы по борьбе, который завершился в Сербии. Чемпионкой континента стала Ванесса Колодинская. Накануне (в заключительный день соревнований) Павел Лях взял серебро в весе до 78 килограммов, а Радик Кулиев в весовой категории до 80 килограммов. Казбек Килов стал обладателем бронзы в весе до 75 килограммов.

  

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