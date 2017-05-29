31 Мая 2017 15:26

Единственная в Минске детская команда по регби готовится к своему первому международному турниру. В составе команды - школьники от десяти до четырнадцати лет. Александра Кавелич посетила тренировку и познакомилась со спортом, нехарактерным для Беларуси.

Рассказывает Александра Кавелич.

Эти юноши усердно выполняют каждое задание тренера. Отрабатывают пасы, захваты и учатся, как говорят, читать игру. Для себя они выбрали не популярный вид спорта - футбол или баскетбол, а стали участниками первой детской команды по регби.

Главное в этой игре, как и в футболе, пересечь линию ворот соперника, только мяч можно держать в руках.

Основной элемент атаки в регби - так называемый веер. Спортсмены поочередно передают мяч друг другу. При этом пасовать можно только назад.

Также можно и даже нужно... остановить соперника. Поэтому регби называют футболом и борьбой в одном. Тренировки включают игровую, беговую и силовую подготовку.

Единственную в столице детскую школу регби создал два года назад Денис Терещенко - игрок сборной Беларуси. Сам заинтересовался этим видом спорта 8 лет назад. Теперь делится опытом и умениями со школьниками и планирует создать молодежную лигу.

Денис Терещенко, тренер детской команды по регби: "Это брутальный мужской вид спорта. Здесь можно и побегать. И есть силовой контакт. Мы берем абсолютно всех, неважно, какой формы: бегаете быстро или медленно - в регби найдется место всем в команде. Позиция на поле найдется абсолютно всем".

Единственный минус, по словам тренера, - недостаток турнирной практики. Соревноваться в столице пока не с кем. Поэтому сейчас команда готовится к своему первому международному чемпионату.