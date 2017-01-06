Десятый кубок Команды Президента

8 Января 2017 21:03

Турнир, который в первые дни нового года, всегда с нами. Рождественский, хоккейный, международный. Тринадцатый год кряду к нам съезжаются хоккеисты из разных континентов побороться за кубок и вновь почувствовать великолепную атмосферу и спортивной борьбы, и зрительской поддержки и дружеского общения.

Турнир с приставкой любительский - но формулировка скорее формальность. Ведь среди игроков - победители и призеры чемпионатов мира, Олимпийских игр, хоккеисты, выступавшие в Национальной хоккейной лиге - рождественская россыпь звезд - ни больше, ни меньше.

Его называют неофициальным чемпионатом мира. А ведь и вправду, аналогичных турниров на планете нет, а нынешний еще и рекордный по числу стран-участников - их полтора десятка. Стоит отметить, что зрителям скучать точно не приходилось: команды в закрытый хоккей играть не желали и комбинации показывали на любой вкус. 145 шайб за 14 игр турнира - в среднем более 10 шайб за одну встречу. Стоит того, чтобы прийти на "Чижовка-Арену"

Тем более, что большой праздник хоккея по традиции доступен всем - вход на матчи абсолютно свободный и вовсе не удивительно, что слово "аншлаг" сопровождало многие поединки. Белорусы болели активно за всех, но больше, конечно, за своих: команда Главы государства - неизменный и самый титулованный участник Рождественского турнира.

А вот чем завершились поединки, расскажет Станислав Липский. Он наблюдал за хоккеем не только с трибуны. Эмоции, впечатления и наиболее яркие моменты турнира, где побеждает сильнейший, но не проигрывает никто - в нашем следующем материале.

Хоть и 13-ый по счету, но все такой же позитивный, более того, для многих счастливый.

Еркка Хоппонен, защитник любительской команды Финляндии по хоккею: "У меня не получилось приехать в прошлый раз, но два года назад я уже был на турнире, что изменилось: организация стала еще лучше, Минск стал краше - счастлив вновь приехать в Беларусь".

Игорь Костюков, капитан любительской команды России по хоккею: "Спасибо за приглашение, руководству Республики - 13 лет сохранять стабильность проводить турнир на таком высоком уровне - дорого стоит".

Большой хоккей в преддверии Рождества - это уже наша белорусская.

Драгос Иордаче, нападающий любительской команды Балкан по хоккею: "Наша команда дебютант, но мы полны решимости показать все на, что мы способны. Сложнее всего будет играть против вашей команды, ведь в составе Президент Беларуси, в поединке против хозяев главное много шайб не пропустить".

В этом году в Минск на турнир приехали 7 команд, хозяева льда дополняют октет. Дебютанты - команда Балкан, за которую выступают представители восьми независимых государств. О белорусском хоккейном гостеприимстве теперь узнают и в Болгарии, Боснии и Герцеговине, Македонии, Румынии, Сербии, Словении, Турции и Хорватии.

Команда Балкан приехала в Минск учиться хоккею, чтобы развивать его у себя на родине. И здесь сотрудничество взаимовыгодное - Минск вновь хочет принять у себя чемпионат мира. Голосование уже в мае. На таких рождественских турнирах спортивная дипломатия и одерживает победы.

Мартин Миланов, президент Болгарской федерации хоккея: "К сожалению, в нашей стране не смотрят так на спорт, как здесь.

Есть возможности, чтобы мы посылали лучших болгарских детей, которые могут тренироваться и учиться здесь. Потому что у вас среда в сто раз лучше, чем у нас в нашем виде спорте".

"Однако, кроме договоренности о сотрудничестве между Хоккейной федерацией Беларуси и государствами Балканского полуострова, этим решением наша страна практически гарантировала себе столь необходимые голоса в момент выбора страны-хозяйки чемпионата мира 2021 или 2022 года на исполкоме ИИХФ, на который мы претендуем, при этом вес этих голосов по влиятельности такой же, как, например, Канады или России".

Жребий свел хозяев льда со сборными ОАЭ, Балкан и Швейцарии. Командам Группы А предстояло провести свои матчи на большой площадке "Чижовка-Арены". В Группе В выступили финны, словаки, россияне и хоккеисты Германии. Неожиданно, но в матч за бронзу пробились хоккеисты ОАЭ и неудивительно - словаки, в финале, как и в прошлом году, вновь встретились хозяева турнира и финны.

Традиционно вот уже как пятый год подряд в дни турнира участники старта участвуют и в благотворительном проекте Президентского спортивного клуба и Федерации хоккея Беларуси "Рождественская традиция", отметившей свой первый маленький юбилей. В этом году гостей встречает Молодечненская специальная общеобразовательная школа-интернат №2 для детей с нарушениями зрения.

Хамель Аль-Кубейси, вице-президент Федерации ледовых видов спорта ОАЭ: "Эта акция - одно из главных событий всего Рождественского турнира, и мы очень рады вновь участвовать в ней. Что может быть лучше, чем видеть счастливые лица этих детей и их улыбки".

Приезжают хоккеисты не с пустыми руками. Вот и в этот раз - аэрохоккей от команды Президента, ноутбуки, планшеты и настольные игры от гостей турнира. Накануне школа-интернат получила безвозмездную спонсорскую помощь от Президентского спортивного клуба и Белорусской федерации хоккея в сумме 25 тысяч белорусских рублей.

Главным же украшением турнира стал финал, его вывеска повторилась с прошлого года - Беларусь-Финляндия. Тогда представители страны суоми упустили победу лишь в третьем периоде 1:2.

Но все же под натиском хозяев не устояли финны и в этот раз: Глава государства в свой актив записал одну голевую передачу при шестом взятии ворот и тем самым помог своей команде добыть общую викторию 7:3, для Александра Лукашенко этот балл стал 101-ым по системе гол плюс пас за все время выступления на рождественских турнирах - цифры гроссмейстерские. Непосредственно на 13 турнире у Президента пять точных бросков и четыре ассистентских балла - по этому показателю он в числе лидеров, в списке бомбардиров это третье место. Переживали за белорусов накануне финала наши полярники, которые сейчас находятся в экспедиции на Южном полюсе.

Таким образом, белорусы в десятый, юбилейный для себя, раз выигрывают Рождественский турнир, финны второй раз становятся серебряными призерами, напомним, также в их активе и шесть бронзовых пьедесталов. В матче за третье место чуть ранее сошлись команды ОАЭ и Словакии, и если для дружины Юлиаса Шуплера это абсолютно ожидаемо, то вот наши друзья с Ближнего Востока все же удивили, пробившись в плел-офф, где прыгнули выше головы, переиграв 4:3 словаков

Несмотря на то, что призовых мест всего три, турнир, прежде всего, носит дружеский характер, поэтому проигравших априори здесь быть не может. Кто-то в Минске встретил своих бывших напарников по командам, кто-то встретил друзей, кто-то вновь погрузился в атмосферу ледовых баталий, кто-то определился с вектором развития хоккея в своей стране, мы же - белорусы - в очередной раз подчеркнули - спорт объединяет и, по крайней мере, на белорусской Земле будет объединять людей и народы всегда.