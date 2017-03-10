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10 Марта 2017 20:55

Дарья Домрачева заняла третье место на этапе Кубка мира по биатлону

Белоруска Дарья Домрачева заняла третье место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.  

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