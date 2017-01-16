Дарья Домрачева заняла 13 место в спринте на этапе Кубка мира в Рупольдинге

14 Января 2017 21:07

На пути к чемпионату мира. Всего один день остается до завершения пятого в сезоне этапа Кубка планеты по биатлону в немецком Рупольдинге. Наш лидер Дарья Домрачева сегодня проводила четвертую гонку после возвращения. Пока задача трехкратной олимпийской чемпионки не победить, а набрать форму, и с этим она справляется отлично. Об итогах спринта и том, когда Раубичи могут принять этап Кубка мира. Из Рупольдинга репортаж Павла Капуцкого.

Спустя два дня после эстафеты Дарья отправилась покорять семь с половиной километров спринта. В итоге пришлось пробежать на 150 метров больше. После первой стрельбы Домрачева была в числе лидеров, но последний выстрел на стойке стал той самой ложкой дегтя.

В финишном протоколе Дарья 13-я. Не будь штрафного круга, она впервые после возвращения поучаствовала бы в цветочной церемонии. Но прогресс очевиден. В Оберхофе в спринте Домрачева была 37-й.

Надежда Скардино без промахов 25-я. Ирина Кривко - 44-я, Кристина Ильченко - 88-я, Надежда Писарева - 95-я.

Белорусские мужчины не так общительны, как девушки. Накануне после спринта нам активно отказывали. Тренер Сергей Некрасов спас от информационного голода.

Уле Эйнар Бьорндален тоже прошел мимо камеры, хотя мы звали довольно громко, и оказалось, он услышал. Теперь уже не просто 8-кратный олимпийский чемпион, а муж Дарьи и отец Ксении, потихоньку привыкает к новому статусу.

Чуть больше про Бьорндалена завтра в "Главном эфире". На специальной стоянке его совместный с Дарьей Домрачевой трейлер припаркован в сторонке, едва заметен. На виду шведы, норвежцы, немцы, россияне.

Вакс-кабины (в которых готовят лыжи) на "Химгау-Арене" временные, как и кабины для переодевания спортсменов. Для сравнения: в главном биатлонном спорткомплексе Беларуси все стационарное.

А еще говорят, в Раубичах слишком мало зрительских мест, чтобы претендовать на этап Кубка мира. Но посмотрите, что происходит в Рупольдинге. Трибуны вмещают около восьми тысяч зрителей, но летом здесь нет ничего. Конструкция полностью сборная! Ведь этот немецкий этап многие считают лучшим в календаре Кубка мира. Все можно сделать!

В январе 2020 года Раубичи могут провести шестой этап вместо Антхольца, который в феврале примет чемпионат мира. Оно того стоит, хотя бы, чтобы увидеть колоритных биатлонных болельщиков. Как два этих парня. В середине зимы они могут себе позволить шорты.

Завтра этап в Рупольдинге завершается двумя гонками преследования. В 13:30 побегут мужчины, в 16:45 – женщины. Обе гонки покажет "Беларусь 5".